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Новости 16:59

Петербург и Абу-Даби свяжет прямое авиасообщение

фото ЗакС политика Петербург и Абу-Даби свяжет прямое авиасообщение

В конце октября из Пулково станет возможным без пересадок вылететь в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом сообщает управляющая аэропортом компания "Воздушные ворота Северной столицы".

Трижды в неделю транспортировку пассажиров будет выполнять фирма Etihad Airways. Перевозить людей будут на самолете Boeing 787 Dreamliner.

Отправления из Петербурга будут совершаться в 12:10, а из столицы ОАЭ — в 02:45.

"ВВСС" отмечает, что Абу-Даби — удобный транспортный узел для путешествий по странам Индокитая.


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