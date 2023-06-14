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В рамках ПМЭФ Путин выступит вместе с президентом Алжира

фото ЗакС политика В рамках ПМЭФ Путин выступит вместе с президентом Алжира

В пленарной дискуссии Петербургского международного экономического форума, в ходе которой выступит президент РФ Владимир Путин, вместе с российским лидером будет участвовать глава Алжира Абдельмаджид Теббун. О планируемом двустороннем диалоге доложил в кулуарах ПМЭФ помощник Путина Юрий Ушаков.

Изначально Теббун обсудит с Путиным необходимые вопросы в Москве. Ожидается, что в течение встречи между Россией и Алжиром будет заключено девять соглашений.

Выступление обоих лидеров запланировано на 16 июня, уточняет ТАСС.

Алжир впервые за 13 лет делегирует своего главу на российское мероприятие международного уровня.


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