В рамках ПМЭФ Путин выступит вместе с президентом Алжира

В пленарной дискуссии Петербургского международного экономического форума, в ходе которой выступит президент РФ Владимир Путин, вместе с российским лидером будет участвовать глава Алжира Абдельмаджид Теббун. О планируемом двустороннем диалоге доложил в кулуарах ПМЭФ помощник Путина Юрий Ушаков.

Изначально Теббун обсудит с Путиным необходимые вопросы в Москве. Ожидается, что в течение встречи между Россией и Алжиром будет заключено девять соглашений.

Выступление обоих лидеров запланировано на 16 июня, уточняет ТАСС.

Алжир впервые за 13 лет делегирует своего главу на российское мероприятие международного уровня.