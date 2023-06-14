По делу о нападении на полицейского петербуржцу назначили штраф

Красносельский районный суд Петербурга в рамках дела о нападении на правоохранителя (ч. 1 ст. 318 УК) назначил Рустаму Зарипову штраф в размере 40 тысяч рублей. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, эту сумму фигурант сможет выплатить в рассрочку.

Положивший начало преследованию Зарипова криминальный эпизод имел место в декабре прошлого года. Полицию вызвал он сам, после чего от него потребовали проехать в участок для выяснения причин вызова.

Требование петербуржцу не понравилось. Он пригрозил полицейскому физической расправой и замахнулся, но совершить удар не сумел. Этим, как говорится в сообщении, он "нарушил нормальную деятельность органов власти и подорвал их авторитет перед лицом общества".

Суд принял во внимание то, что брат фигуранта участвует в военной спецоперации.