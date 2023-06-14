На женской встрече в рамках ПМЭФ осудили феминизм и гендерную повестку

В "нулевой" день Петербургского международного экономического форума, 14 июня, состоялась дискуссия "Роль женщины в формировании будущего России". В ней участвовали представительницы "Единой России" в Федеральном собрании, сотрудницы вузов и госучреждений.

Собравшиеся рассуждали об успехах российских властей и "Женского движения Единой России" в защите прав женщин и ругали борьбу за гендерное равенство на Западе.

"Интересно сравнить нашу ситуацию с ситуацией на Западе. Мы все прекрасно знаем, что там зачастую женская повестка насаждается сверху, я имею в виду квоты в парламенте, квоты в руководстве компаний. У нас же всё это идет естественным образом — продвижение женщин", - рассказала замгендиректора медиагруппы "Комсомольская правда" Анжелика Сулхаева.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что одна из главных задач женщин сейчас — сохранение человеческого рода, "не в плане размножения, а в плане сохранения нас как цивилизации".

"Идет колоссальная подмена понятий. Нас, слава богу, благодаря нашим законодателям, благодаря политическим и общественным деятелям, сия чаша пока еще не затронула в полном масштабе. Посмотрите, что идет, шагает по планете — изменение половой ориентации, извращенное насаждение всех видов мракобесия под видом каких-то гендеров, придумывания различных форм нашего бытия несуществующих, просто издевательство над здравым смыслом", - заявила Захарова.

По ее словам, противостоять этому могут только сами женщины, "охраняя наши законы, которые, слава богу, сейчас есть" и занимаясь воспитанием в семье и обществе.

"Идет на нас натиск сумасшедший, там они от этой темы не отстанут. И задача — нас внедрить в эту же гендерную повестку, сделать так, чтобы в наших детских садах, в наших школах, в наших университетах, в наших социальных учреждениях — в целом, в образовательной и политической системе, эта тема стала тоже доминировать или по крайней мере активно развиваться. Каждый день просто надо противодействовать этому в нашей жизни", - отметила Захарова.

Сенатор от ЛНР и член "Единой России" Дарья Лантратова сообщила, что Россия занимает лидирующие позиции в международных рейтингах присутствия женщин в руководстве предприятий и организаций.

"Но при этом, конечно, никто не будет спорить с тем, что мы живем в традиционалистском обществе. Политика для нас — это гармония, партнерство, сочетание, взаимодополнение друг друга. Поэтому у нас не прижилось такое явление как феминизм, когда мы говорим о какой-то конкуренции, перетягивании превосходства в той или иной сфере. У нас всё это уже есть, у нас есть условия, есть возможности. Нам ни в коем случае не нужно ни за что бороться. Мы в органичном сочетании пребываем, находимся и каждый день это доказываем", - заявила Лантратова.

В качестве положительного примера движения, объединяющего женщин, участницы дискуссии назвали "Евразийский женский форум", организованный по инициативе Валентины Матвиенко.

"Это такой масштаб, который в мире никто уверенно не повторит", - сказала Захарова.

Участницы дискуссии много говорили о помощи бойцам, служащим в зоне СВО и о роли женщин как "проводников образа будущего".

Захарова также предложила перестать называть "нетрудоспособными" уходящих в декрет и как-нибудь их "переназвать". В целом дискуссия продлилась более двух часов. Выступили более десяти человек.

"Мы как истинные женщины вовремя не начали, вовремя не закончили. Но зато как много важного всего обсудили", - сказала в завершение Анжелика Сулхаева.

Сергей Еремеев