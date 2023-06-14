Смольный раздумывает над организацией прямого авиасообщения между Петербургом, Дели и Мумбаи

Смольный рассчитывает заключить в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение, которое бы предполагало создание прямого авиасообщения между Пулково и индийскими аэропортами Нью-Дели и Мумбаи.

Заявление прозвучало во время встречи градоначальника Александра Беглова с чрезвычайным послом республики Индия в РФ Паваном Капуром в ходе текущего ПМЭФ.

"Прорабатываем возможность открытия прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и городами Индии: Нью-Дели и Мумбаи", — приводит высказывание Беглова "Деловой Петербург".

В течение прошлого года, уточнил губернатор, Северную столицу посетили свыше 6 тысяч туристов из Индии.