Две девочки утонули в Круглом пруду в Петергофе

В Петербурге обнаружены мёртвыми две девочки-подростка: их тела выловили из Круглого пруда в Голицинском саду в Петергофе, информирует в среду, 14 июня, "Фонтанка".

Указывается, что одной из погибших было 12 лет, а второй - 14. В Северную столицы семья несовершеннолетних переехала из страны в Средней Азии.

Тела обеих девочек извлекли из воды. Внутрь водоёма, по словам очевидцев, они зашли одетыми. Родителей, судя по показаниям свидетелей, поблизости не было. Очевидцы предпринимали попытки реанимировать одну из школьниц, однако действия оказались безуспешными.