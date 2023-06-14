Петербург подписал с Орловской областью соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ

В ходе Петербургского международного экономического форума, проходящего в этом году с 14 по 17 июня, Смольный заключил соглашение о развитии дорожной карты сотрудничества с Орловской областью. О достижении рассказывает пресс-служба администрации Северной столицы в среду, 14 июня.

Документ скреплён подписями градоначальника Александра Беглова и руководителем области Андреем Клычковым.

"У нас тесные связи с Орловской областью в области экономики, культуры, туризма, спорта, здравоохранения и других. Для нас очень важно продолжать и развивать сотрудничество по этим направлениям", – высказался Беглов.

По словам Клычкова, в этом году Орловская область официально стала "литературной" столицей РФ. В связи с этим Петербургу и региону необходимо укреплять связь между музеями и библиотеками. Кроме того, следует тесно поддерживать связь между блокадниками, живущими в области и городе на Неве.