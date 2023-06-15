Минэкономразвития рассчитывает на увеличение турпотока до 140 млн человек к 2030 году

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков 15 июня заявил о желании ведомства нарастить туристический поток по стране до 140 млн человек к 2030 году. Об этом замминистра сказал на дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума.

В 2022 году турпоток составил 73 млн человек, озвучил для сравнения Вахруков. По его словам, речь идет о размещающихся в гостиницах туристов.

- Видим перспективы как внутреннего туризма, так и въездного. Если говорить про въездной туризм, то наша задача, и мы в целом видим, как ее исполнять, это показатель в 16 млн иностранных гостей. <...> Если говорить про внутренний туризм, то это порядка 40 млн человек нового туристического потока, - сказал Вахруков.

Он добавил, что Минэкономразвития видит перспективы по "обелению" туристической сферы. С "серой" зоной ведомство не планирует бороться, а намерено выводить ее в "белую" эволюционно с мотивацией для отельеров, уточнил замминистра.

София Саттарова