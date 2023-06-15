Более трети трафика в рунете в 2022 году сгенерировали боты

В 2022 году 40,5 % всего трафика в русскоязычном сегменте интернета было сгенерировано ботами, сообщили 15 июня "Ведомости". Это на 5 % больше, чем было в 2021 году, соответственно доля сгенерированного пользователями трафика сократилась за год с 64,5 до 59,5 %.

Доля вредоносных ботов при этом выросла с 19 до 23 %, рассказал изданию менеджер продукта Qrator.AntiBot в Qrator Labs Георгий Тарасов. При этом средняя доля "хороших" ботов, в том числе поисковых роботов и ботов для проверки ресурсов на наличие уязвимостей, за год изменилась в пределах одного процентного пункта и составила около 17,5 % от общего трафика.

Как рассказал изданию владелец продукта Servicepipe DosGate Даниил Бобрышев, в 2023 году количество вредоносных ботов в рунете продолжило расти, увеличившись к июню на 5-6 % относительно прошлого года. Такие боты собирают информацию о пользователях, оставляют спам-комментарии, ведут DDos-атаки на сайты и влияют на статистику показов рекламных объявлений. При этом, по словам специалиста компании F.A.С.С.T. (бывшая Group-IB) Дмитрия Дудкова, в последнее время их активность наблюдается в том числе на медицинских и образовательных сайтах, а также на ресурсах, касающихся финансовой сферы, ЖКХ, энергетики и развлечений.

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