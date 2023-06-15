Набиуллина: Сценарий мирового кризиса не реализовался

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что проработанный год назад сценарий мирового кризиса пока не реализовался. Об этом она сказала в рамках пленарной дискуссии 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Глобальный кризис был одним из возможных сценариев развития мировой экономики, напомнили на дискуссии. По словам Набиуллиной, произошло смешение нескольких вариантов развития.

- Мы готовимся к рискам, потому что, если ты не готов, то ты не встречаешь его достойно. Что не реализовалось из нашего рискового сценария: мировой экономический кризис. <...> На самом деле получилась некая смесь сценариев, потому что, например, российский бизнес, российская экономика, на наш взгляд, развивалась по сценарию ускоренной адаптации, - сказала глава Центробанка.

Модератор дискуссии отметил, что мировой экономический кризис начинается. По его мнению, Набиуллина и сама это понимает: "Я по глазам вижу, что вы тоже так считаете". Глава ЦБ на это замечание не ответила.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. Официальное открытие назначено на 15 июня.

София Саттарова