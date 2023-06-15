Глава Минстроя оставил в Кронштадте капсулу с посланием к потомкам

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заложил в опору моста в Кронштадте капсулу с посланием к потомкам, о чем сообщает пресс-служба его ведомства. В мероприятии также поучаствовал губернатор Александр Беглов. Министр посетил реконструируемую развязку Комплекса защитных сооружений и Кронштадтского шоссе.

"Возникнет новая территория, которая позволит принять гораздо большее количество туристов. Благодаря принятому Правительством решению о применении механизма опережающего финансирования работы удалось начать на год раньше", - произнес чиновник.

Десять новых съездов и два путепровода, предусмотренные проектом, призваны избавить район от пробок. Кроме того, на въезде в пригород Петербурга появится выделенная полоса для общественного транспорта. Ожидается, что работы, стартовавшие в феврале, завершатся в 2025 году.

фото: Минстрой России / Telegram