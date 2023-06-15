Минюст и Роскомнадзор составили с начала года более 40 протоколов в отношении иноагентов

По состоянию на середину мая Минюст и Роскомнадзор составили 45 протоколов о нарушениях при публикации материалов иностранных агентов (ст. 19.34 КоАП РФ), заявил 15 июня глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев. Также он поделился данными о количестве иноагентов в России.

По сообщению депутата, протоколы были составлены за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. Пискарев также заявил о случаях "размещения различными информационными площадками и маркетплейсами информации об иностранных агентах и производимой ими информационной продукции без соответствующей маркировки", передает его слова Telegram-канал комиссии.

Также Пискарев сообщил, что с начала года реестр иноагентов удлинился на 83 позиции. "В 2022-2023 годах выявлено шесть форм политической деятельности лиц, включенных в реестр иноагентов", — добавил он. Речь идет о дискредитации армии и распространении фейков о СВО, публичных призывах к госорганам в попытке повлиять на них, призывах к участию в несанкционированных акциях, поддержке ЛГБТ, призывах к нарушению территориальной целостности России и "реализации псевдоэкологических программ, препятствующих социально-экономическому развитию нашей страны", следует из слов депутата.

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева