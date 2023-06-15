ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:40

Беглов поприветствовал гостей ПМЭФ фразой из фильма "Александр Невский"

фото ЗакС политика Беглов поприветствовал гостей ПМЭФ фразой из фильма "Александр Невский"

Губернатор Петербурга Александр Беглов 15 июня выступил на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума.

"Этот город был основан великим Петром на берегах вольной Невы как вольный и новый город, как право России на внешнюю международную политику, свободную торговлю и, конечно, справедливый миропорядок и мироустройство. Наш президент Владимир Путин продолжает дело Петра, защищает те же самые ценности и принципы", - заявил Беглов.

По его мнению, ПМЭФ доказал, что многополярный мир уже существует, а для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах.

"Если долго смотреть на закат, то можно прогадать будущий восход", - добавил Беглов. 

Гостям и участникам форума он пожелал плодотворной работы и посоветовал прогуляться по городу и сходить в петербургские "ресторанчики и кафе".

"И хочу напомнить слова нашего великого полководца Александра Невского. Он сказал: "Идите и скажите всем — Русь жива", - завершил приветственную речь губернатор.

Слова "Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива" Беглов взял из фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский". В картине князь говорил их пленным воинам Ливонского ордена.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости15 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама