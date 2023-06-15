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Новости 14:05

Дрозденко: Ленобласть решила большинство проблем из-за ухода иностранных компаний

фото ЗакС политика Дрозденко: Ленобласть решила большинство проблем из-за ухода иностранных компаний

Ленинградская область решила 80 % проблем, сложившихся после ухода иностранных компаний, заявил 15 июня глава региона Александр Дрозденко на Петербургском международном экономическом форуме.

"Вот из 100 % проблем, которые у нас возникли с крупными компаниями с участием иностранного капитала, 80 % проблем мы решили", — приводит слова губернатора РенТВ.

Дрозденко отдельно отметил, что речь идет о работе 80 % предприятий, которые, по его утверждению, "даже нарастили объем производства".

Касательно оставшихся 20 % проблем Дрозденко заявил, что в 2023 году "предстоит еще такая, непростая работа". При этом он добавил, что сложившийся опыт показывает, что "работать можно".


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