Дрозденко: Ленобласть решила большинство проблем из-за ухода иностранных компаний

Ленинградская область решила 80 % проблем, сложившихся после ухода иностранных компаний, заявил 15 июня глава региона Александр Дрозденко на Петербургском международном экономическом форуме.

"Вот из 100 % проблем, которые у нас возникли с крупными компаниями с участием иностранного капитала, 80 % проблем мы решили", — приводит слова губернатора РенТВ.

Дрозденко отдельно отметил, что речь идет о работе 80 % предприятий, которые, по его утверждению, "даже нарастили объем производства".

Касательно оставшихся 20 % проблем Дрозденко заявил, что в 2023 году "предстоит еще такая, непростая работа". При этом он добавил, что сложившийся опыт показывает, что "работать можно".