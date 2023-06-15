Гарнизонный суд в Петербурге отправил в колонию контрактника за оставление места службы

Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор военнослужащему за самовольное оставление места службы длительностью более месяца в период СВО (ч. 4, 5 ст. 337 УК РФ). Служивший по контракту мужчина приговорен к реальному сроку заключения, сообщила 15 июня объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Согласно материалам дела, в марте 2022 года россиянин, желая отдохнуть от выполнения своих обязанностей, не вернулся из отпуска к месту несения службы в Севастополе. Вместо этого он стал проживать в Москве и Петербурге, "проводя время по своему усмотрению", уточнила судебная пресс-служба. В конце декабря он был задержан.

В суде рядовой признал вину и раскаялся. По его словам, в феврале он отбыл из Севастополя на отдых в Москву, где решил временно уклониться от несения службы и не возвращаться в часть. В середине мая он перебрался в Петербург, где проживал в различных отелях. "В период незаконного отсутствия в воинской части он проводил время по своему усмотрению, отдыхая, а также подрабатывая в различных организациях", — пересказала его показания пресс-служба судов. При этом подсудимый уточнил, что намеревался вернуться в часть после новогодних праздников.

Суд назначил военнослужащему 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Всего с начала мая Петербургский гарнизонный суд вынес, помимо этого, еще пять приговоров за самовольное оставление части. Кроме того, 224-й гарнизонный суд огласил еще четыре приговора по той же статье. В большинстве случаев фигурантам назначили реальные сроки продолжительностью от пяти до семи лет, при этом двоим подсудимым назначили условные сроки.