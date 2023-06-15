Комтранс заключил соглашение о поставках новых "Метеоров"

Комитет по транспорту сообщил 15 июня о заключении соглашения о сотрудничестве с научно-производственным предприятием "Радар ммс". Речь в документе идет о развитии водного транспорта в Петербурге, включая поставку новых судов на подводных крыльях "Метеор 120Р" и организацию пассажирских перевозок на них.

""Метеоры", которые сейчас эксплуатируются на водных маршрутах нашего города, достаточно возрастные. Средний возраст — более 30 лет. Нужно обновлять подвижной состав", — заявил глава комтранса Валентин Енокаев и добавил, что подписанное соглашение преследует именно эту цель.

В рамках первого этапа запланирована поставка пяти таких судов. Новые "Метеоры" рассчитаны на перевозку 120 человек, они способны двигаться со скоростью 75 км/ч, при этом дальность хода у них составляет 700 километров. "Главное преимущество этой схемы в том, что теплоход не создает высокой волны при ходе на крыле и не наносит ущерба береговой линии, что немаловажно для гранитных набережных Петербурга", — отметили в комтрансе.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"