В реестр лиц, "аффилированных с иноагентами", попало более 800 человек

Минюст обнародовал доклад, посвященный деятельности иностранных агентов в 2022 году. Упоминаются там и граждане, которых ведомство считает "аффилированными с иноагентами". Они в количестве 861 человека входят в специальный закрытый реестр. Их фамилии не раскрываются.

Доклад был представлен 15 июня спикеру Госдумы Вячеславу Володину на заседании комиссии по расследованию вмешательства извне.

В свою очередь, представители Роскомнадзора сообщили, что из 439 граждан и юрлиц, внесенных в единый реестр иноагентов, 60% прекратили свою информационную деятельность. При этом только 48 фигурантов реестра полностью соблюдают требования законодательства об иноагентах.

За весь прошлый год иноагентов оштрафовали в общей сложности на 228,6 млн рублей.