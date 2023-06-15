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Новости 15:47

Захарова: Надо закрепить в законе понимание цифрового суверенитета как часть национальной безопасности

фото ЗакС политика Захарова: Надо закрепить в законе понимание цифрового суверенитета как часть национальной безопасности

Директор департамента информации и печати министерства иностранных дел Мария Захарова считает, что частью национальной безопасности является цифровой суверенитет. Это понятие надо концептуально и законодательно закрепить, считает представительница МИД. Такое предложение она озвучила на дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума. 

- Нам нужно на государственном уровне закрепить понимание, что цифровой суверенитет является неотъемлемой частью национальной безопасности России. Мы прошли полтора года специальной военной операции, есть абсолютно точное понимание, чего нет, чего не хватает, что нужно наращивать, - сказала Захарова.

По ее словам, речь идет не только о защите сотовых данных, но и аппаратов, и программном обеспечении. Это критически значимая сфера для интересов государства, заявила Захарова. 

Напомним, ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. На официальном открытии форума губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что президент Владимир Путин продолжает дело Петра I. 

София Саттарова


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