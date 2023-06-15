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Новости 16:17

В Пскове завели дело о реабилитации нацизма из-за комментариев в соцсети

фото ЗакС политика В Пскове завели дело о реабилитации нацизма из-за комментариев в соцсети

Правоохранители в Пскове 15 июня задержали 45-летнего местного жителя, против которого завели дело о реабилитации нацизма (п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК). Как сообщает "Псковская губерния", домашний обыск провели сотрудники СК и ФСБ.

Фигуранта преследуют за комментарии в социальных сетях, касающиеся событиям Второй Мировой войны и роли Советского Союза.

По версии силовиков, задержанный своими высказываниями отрицал факты, установленные Нюрнбергским трибуналом. Комментарии, ставшие поводом для заведения дела, датируются маем прошлого года. Фигуранту грозит до пяти лет заключения.


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