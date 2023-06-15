До конца года карты "Мир" станут принимать в Мьянме

Минэкономразвития объявило, что первые транзакции по картам платежной системы "Мир" состоятся в нынешнем году в Мьянме.

В рамках Петербургского международного экономического форума будет подписано соответствующее соглашение с Мьянманским платежным союзом.

Как отмечает "Интерфакс", накануне глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев рассказал о переговорах с чиновниками из пяти-шести востребованных у россиян государств. В каких именно странах могут начать в обозримом будущем начать принимать "Мир", он не уточнил из-за рисков вторичных санкций в отношении партнеров.