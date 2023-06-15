ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:59

До конца года карты "Мир" станут принимать в Мьянме

фото ЗакС политика До конца года карты "Мир" станут принимать в Мьянме

Минэкономразвития объявило, что первые транзакции по картам платежной системы "Мир" состоятся в нынешнем году в Мьянме.

В рамках Петербургского международного экономического форума будет подписано соответствующее соглашение с Мьянманским платежным союзом.

Как отмечает "Интерфакс", накануне глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев рассказал о переговорах с чиновниками из пяти-шести востребованных у россиян государств. В каких именно странах могут начать в обозримом будущем начать принимать "Мир", он не уточнил из-за рисков вторичных санкций в отношении партнеров.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама