Почти тысяча предпринимателей находятся в российских СИЗО, заявил бизнес-омбудсмен

Более 900 предпринимателей находятся в настоящее время в российских следственных изоляторах, заявил "Интерфаксу" бизнес-омбудсмен Борис Титов. Своими данными он поделился на полях Петербургского международного экономического форума.

"Сейчас мы точно знаем, сколько бизнеса находится в СИЗО — это 933 человека", — сообщил Титов.

По словам омбудсмена, при подсчетах использовалась "новая методика", суть которой свелась к проверке, сколько арестованных назвали себя в карточках учета предпринимателями.

Более 80 % уголовных дел против предпринимателей возбуждено по статье о мошенничестве. При этом количество разбирательств в отношении представителей бизнеса выросло в прошлом году на 1 %, утверждает Титов. Он также отметил, что суды чаще стали отпускать под домашний арест фигурантов экономических дел.

"По экономическим статьям должны быть экономические меры — в первую очередь должен использоваться залог, а если задержанный отказывается, то тогда использовать уже другие меры пресечения", — высказался он, сославшись на пример других стран.