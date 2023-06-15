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Новости 17:23

Автобусы в Пулково оснастят автоматами для печати посадочных талонов

фото ЗакС политика Автобусы в Пулково оснастят автоматами для печати посадочных талонов

Новые автобусы до аэропорта Пулково оборудуют автоматами для печати посадочных талонов, сообщили 15 июня в "Пассажиравтотрансе". Сейчас завершается тестирование устройств перед их серийным выпуском.

"Испытания выходят на завершающую стадию. Вместе с производителем "Пассажиравтотранс" доработает возможные ошибки перед серийным выпуском устройств", — говорится в сообщении предприятия.

Как отмечается, подобный автомат впервые в мире испытывается в автобусе. Предполагается, что прошедшие онлайн-регистрацию пассажиры без багажа смогут печатать посадочные талоны по дороге в аэропорт с тем, чтобы по прибытии сразу отправиться в зону предполетного досмотра.

Предприятие также обратилось к петербуржцам с предложением протестировать оборудование. Отзыв можно оставить на сайте перевозчика.


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