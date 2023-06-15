Петербуржец выиграл суд у МВД из-за отказа его реабилитировать

Выборгский районный суд Петербурга занял сторону Геннадия Нагорнюка в его споре с региональным главком полиции, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Истец оспаривал отказ силового ведомства признать за ним право на реабилитацию: он родился в семье, высланной в сталинскую эпоху в Красноярский край, и подпадает под действие федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий".

Суд еще в 2006 году установил, что принудительное перемещение семьи Нагорнюка было продиктовано политическими мотивами и что имел место факт репрессии. В связи с этим мать истца была официально реабилитирована.

Таким образом, заключение ГУ МВД признали незаконным.