Суд прекратил дело несовершеннолетней, задержанной на акции в центре Петербурга

Суд в Ленобласти прекратил производство по административному делу Анны Боровиковой, задержанной в феврале прошлого года на пацифистской акции на Невском проспекте. Об этом пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Олесю Васильченко. В действиях активистки не усмотрели состава правонарушения. Протокол на нее составили по "митинговой" статье 20.2.2 КоАП.

На момент задержания Боровиковой еще не исполнилось восемнадцати лет. Суд счел нарушением то, что протокол был составлен в отсутствие ее законного представителя.

Второй процессуальной ошибкой стала неверная подведомственность: задержание случилось в центре Петербурга, тогда как делом занималась Комиссия по делам несовершеннолетних Всеволожского района Ленобласти.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов