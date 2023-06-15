Беглов заявил о намерении теснее сотрудничать с Чечней

Губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках ПМЭФ встретился с главой правительства Чеченской Республики Муслимом Хучиевым. Петербургский градоначальник заявил о желании активизировать деловое сотрудничество с Чечней, сообщили в пресс-службе Смольного.

"Петербург и Чеченскую Республику объединяют крепкие дружеские контакты. В Чечне свято хранят духовные традиции – патриотизм, уважение к нашей общей истории, почитание старших", - заявил Беглов.

Чечню он назвал стабильным и динамично развивающимся регионом и отметил роль в этом Ахмата и Рамзана Кадыровых.

"Муслим Хучиев сказал, что в Чеченской Республике очень ценят сложившиеся тёплые отношения с Петербургом. Он отметил, что в Грозном есть Санкт-Петербургская улица, а в Северной столице – мост Ахмата Кадырова", - рассказали в Смольном.

Ранее Беглов в рамках ПМЭФ встретился с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Абдуллой оглы Мустафаевым, первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым, идеологом проекта "Остров фортов" Ксений Шойгу, представителем региональных властей и корпораций.

Фото: пресс-служба Смольного