В Петербурге начал работу Центр искусственного интеллекта в медицине

НМИЦ имени Алмазова совместно со Сбербанком открыл в Петербурге Центр искусственного интеллекта в медицине. Об этом со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко пишет "Интерфакс".
Новое учреждение, по словам чиновницы, призвано повысить скорость и качество оказания медицинских услуг и стать "мозгом умной клиники".
"Это абсолютно меняет качество работы врача, освобождает его от рутинной работы", - произнесла Матвиенко.
В числе прочего, сотрудники центра смогут применять метод голосового заполнения документа и прибегать к услугам умного помощника врача.
Инициаторы создания учреждения рассчитывают, что технологии искусственного интеллекта помогут обнаруживать сердечно-сосудистые патологии на ранней стадии.