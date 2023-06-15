В Петербурге начал работу Центр искусственного интеллекта в медицине

НМИЦ имени Алмазова совместно со Сбербанком открыл в Петербурге Центр искусственного интеллекта в медицине. Об этом со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко пишет "Интерфакс".

Новое учреждение, по словам чиновницы, призвано повысить скорость и качество оказания медицинских услуг и стать "мозгом умной клиники".

"Это абсолютно меняет качество работы врача, освобождает его от рутинной работы", - произнесла Матвиенко.

В числе прочего, сотрудники центра смогут применять метод голосового заполнения документа и прибегать к услугам умного помощника врача.

Инициаторы создания учреждения рассчитывают, что технологии искусственного интеллекта помогут обнаруживать сердечно-сосудистые патологии на ранней стадии.