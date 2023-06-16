ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 9:31

Котяков: Шестидневки в Трудовом кодексе не будет

фото ЗакС политика Котяков: Шестидневки в Трудовом кодексе не будет

Руководитель Министерства труда Антон Котяков отрицательно высказался о инициативе, предполагающей введение шестидневной рабочей недели в Трудовой кодекс, передаёт ТАСС.

Согласно действующему законодательству, работодатель по своему усмотрению имеет право устанавливать ненормированный график по согласованию с сотрудниками.

"Шестидневки в Трудовом кодексе не будет", — констатировал Котяков.

По версии министра важнее заниматься урегулированием трудовых отношений с точки зрения "персонального диалога работодателя и работника".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама