Котяков: Шестидневки в Трудовом кодексе не будет

Руководитель Министерства труда Антон Котяков отрицательно высказался о инициативе, предполагающей введение шестидневной рабочей недели в Трудовой кодекс, передаёт ТАСС.

Согласно действующему законодательству, работодатель по своему усмотрению имеет право устанавливать ненормированный график по согласованию с сотрудниками.

"Шестидневки в Трудовом кодексе не будет", — констатировал Котяков.

По версии министра важнее заниматься урегулированием трудовых отношений с точки зрения "персонального диалога работодателя и работника".