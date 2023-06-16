Петербург занял 6 место в рейтинге состояния инвестиционного климата

В рамках Петербургского международного экономического форума 16 июня представили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России в 2023 году. Петербург занял 6 место, разделив его с Чеченской республикой.

Москва получила 1 место, следом идет Татарстан, а замыкают тройку лидеров Московская, Нижегородская и Тюменская области. С инвестиционным климатом хорошо дела обстоят в Республике Башкортостан и Тульской с Сахалинской областях - они заняли 4 место. В топ-5 также попали Новгородская область и Краснодарский край.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева рассказала, что регионы оценивались по 67 показателям. Средний интегральный рейтинг в 2023 году вырос на 4 балла по сравнению с 2022 годом, поделилась Чупшева.

Она добавила, что предпринимателей все больше устраивает инфраструктура. Также улучшилась оценка государственных мер финансовой поддержки, сообщила Чупшева.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. На 16 июня назначено пленарное заседание, участие в котором примет президент России Владимир Путин.

София Саттарова