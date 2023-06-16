"Новые люди" предложили отменить 25 статей КоАП

Члены фракции "Новые люди" выступили с инициативой отмены 25 статей Кодекса об административных правонарушениях, сообщили 16 июня "Ведомости" со ссылкой на лидера партии Алексея Нечаева. Подготовленные депутатами законопроект и сопроводительные документы направлены на рассмотрение в правительство.

Изменения в КоАП предлагается внести "в целях снижения административного давления на граждан и субъекты предпринимательской деятельности". В первую очередь речь идет об отмене дублирующих норм, по которым представляется возможным преследование предпринимателей.

В частности, депутаты усомнились в необходимости статей 5.28.-55.33. и 5.7, регулирующих трудовые отношения. По их мнению, эти нормы избыточны и на деле достаточным будет оставить статьи 5.27 и 5.27.1, регулирующие вопросы нарушений трудового законодательства и требований охраны труда. Также авторы проекта предлагают отметить статью о непредоставлении в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров (ст. 19.7.13 КоАП РФ) и статьи о наказаниях за незаконную торговлю билетами на чемпионат Европы по футболу 2020 года (ст. 14.15.2 и 14.15.3 КоАП РФ).

Среди прочего, парламентарии предложили отменить и введенную в 2020 году статью, касающуюся невыполнения правил поведения при введении режима повышенной готовности (ст. 20.6.1 КоАП РФ). Несмотря на отмену Роспотребнадзором ограничений, связанных с коронавирусом, норма продолжает существовать, отмечают авторы поправок.