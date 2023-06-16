Певицу Монеточку* оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента

Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Монеточку* (настоящее имя - Елизавета Гырдымова*) из-за нарушения законодательства о иностранных агентов: она не помечала свои заметки соответствующей маркировкой. Информация доступна в базе данных суда.
"Медиазона"** уточняет, что поводом для составления протокола стала публикация видео с Максимом Кацем***.
Также сотрудница "Роскомнадзора" сообщила о новом протоколе, который составили на Гырдымову из-за постов в телеграм-канале.
Певицу Монеточку* внесли в реестр иноагентов в январе 2023 года.
*Минюст внёс Монеточку (Елизавету Гырдымову) в единый реестр иноагентов
**Минюст внёс "Медиазону" в единый реестр иноагентов
**Минюст внёс Максима Каца в единый реестр иноагентов