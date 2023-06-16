В Кронштадте планируют открыть стоянку для автокемперов

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что в "Острове фортов" в Кронштадте планируется открыть стоянку для автокемперов. Об этом он заявил 16 июня в рамках дискуссии об автотуризме на Петербургском международном форуме.

- Люди, которые будут туда приезжать на автокемперах, будут иметь возможность получить весь сервис, - пообещал чиновник.

Поляков рассказал, что сейчас в городе пять таких парковок. Этого количества недостаточно, считает вице-губернатор. Он отметил, что сфера малопривлекательна для бизнеса, поэтому городские власти самостоятельно переделывают парковки под стоянки для автокемперов.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина назначено на 16 июня.

София Саттарова