Прокуратура взяла на контроль ситуацию с гибелью лосей на опасном заборе Павловского парка

Природоохранная прокуратура Петербурга поставила на контроль ситуацию с гибелью лосей в Павловском парке, о чём в пятницу, 16 июня, сообщает комитет по природопользованию.

В ведомстве отметили, что не единожды указывали руководству на недопустимость использования травмирующих животных конструкций на путях их миграции.

"Для предотвращения гибели животных комитетом давались указания о необходимости применения безопасных конструкций. В связи с тем, что указания были проигнорированы, комитет обратился в природоохранную прокуратуру. Зафиксированный случай находится на контроле природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга", — поделились в комитете.

Лоси погибли в посёлке Тярлево неподалёку от входа в Павловский парк. Два животных попробовали перепрыгнуть ограду, но зацепились за острые колья и скончались. Местные жители рассказывают, что это не первый подобный случай, могли погибнуть как минимум восемь сохатых.