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Новости 13:58

Коллегия лишила Илью Новикова* адвокатского статуса

фото ЗакС политика Коллегия лишила Илью Новикова* адвокатского статуса

Коллегия лишила юриста Илью Новикова* адвокатского статуса. Решение опубликовано на сайте организации. Его поведение сочли недостойным.

Речь идёт об интервью 2022 года, когда Новиков* рассуждал о языке взрывов и внезапном разрушении мостов. Беседа шла между ним и его коллегами по ВКС. Он не согласился с их доводами, заявив, что претензии к нему обоснованы его позицией по Украине.

Лишение адвокатского статуса в РФ не имеет значения для Новикова*, потому что в 2019 году он переехал в Киев и стал оказывать услуги там. Кроме того, в России в его отношении заведено уголовное дело о дискредитации армии.

*Минюст внёс Илью Новикова* в единый реестр иноагентов

 


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