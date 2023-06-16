Беглов и Миллер подписали соглашение о реконструкции стадиона "Петровский"

В ходе ПМЭФ петербургский градоначальник Александр Беглов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали соглашение о реконструкции стадиона "Петровский", информирует пресс-служба Смольного.

Подробностей о предстоящих работах не приведено, однако впервые речь об "обновлении" стадиона зашла ещё в прошлом году, когда об этом заявил уже бывший глава комитета по инвестициям Роман Голованов.

Ожидается, что арена останется спортивным объектом с культурным общественным пространством по периметру.

Спорткомплекс "Петровский" возвели в 1925 году. С 1994 по 2017 год он был домашним стадионом "Зенита".