ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:48

Беглов и Миллер подписали соглашение о реконструкции стадиона "Петровский"

фото ЗакС политика Беглов и Миллер подписали соглашение о реконструкции стадиона "Петровский"

В ходе ПМЭФ петербургский градоначальник Александр Беглов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали соглашение о реконструкции стадиона "Петровский", информирует пресс-служба Смольного.

Подробностей о предстоящих работах не приведено, однако впервые речь об "обновлении" стадиона зашла ещё в прошлом году, когда об этом заявил уже бывший глава комитета по инвестициям Роман Голованов.

Ожидается, что арена останется спортивным объектом с культурным общественным пространством по периметру.

Спорткомплекс "Петровский" возвели в 1925 году. С 1994 по 2017 год он был домашним стадионом "Зенита".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама