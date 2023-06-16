Путин: Выбранная год назад экономическая стратегия сработала

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что II квартал 2022 года был самым сложным для экономики страны. Выбранная тогда стратегия сработала, уверен Путин.

По его словам, макроэкономические тенденции набирают силу. Уровень ВВП в апреле составил 3,3%, сообщил президент. Он уточнил со ссылкой на экспертов, что к концу года показатель должен увеличиться на 0,7%. Сам же Путин считает, что ВВП вырастет на 1,5-2%.

Справиться с трудностями удалось благодаря ответственной денежно-кредитной политики, сказал глава государства. Так удалось выйти на минимальные значения безработицы и инфляции, которые составили 3,3% и 2,9% соответственно.

София Саттарова