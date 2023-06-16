Президент заявил о готовности принять ушедшие из России бренды обратно

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что никто не выгонял из страны иностранные бренды, которые решили прекратить работу на российской территории. Большие компании не смогли устоять "под давлением трансатлантических элит", уверен глава государства. Он добавил, что желающие вернуться в Россию бренды могут это сделать.

- Если иностранные производители захотят вернуться, мы двери не закрываем. Конкуренция - двигатель прогресса и торговли. Но особенности поведения на будущее, безусловно, для себя учтем, и во главу угла будем ставить интересы отечественного бизнеса, - заявил Путин.

При этом, он добавил, что иностранные бренды, которые продолжили работать в стране, тоже считаются отечественными. Президент сообщил, что российские компании успешно замещают покинувшие страну зарубежные бренды. Иностранцы освободили до 2 млн кв.м торговых площадей - почти всё сейчас занято компаниями России, рассказал глава государства. По его словам, за 2022 год российские производители подали более 90 тысяч заявок на торговые знаки: одежда, технологии, парфюмерия и другие сферы.

София Саттарова