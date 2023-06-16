Путин: Объемы внешней торговли выросли с не поддавшимися "хамскому давлению" странами

Президент России Владимир Путин заявил, что объемы внешней торговли страны выросли в разы с теми странами, главы которых не поддались "хамскому давлению". Об этом он сказал на пленарном заседании в рамках ПМЭФ-2023.

Глава государства сказал, что Россия не пошла по пути самоизоляции. Начал укрепляться многополярный миропорядок, считает Путин.

Недоброжелатели страны привыкли извлекать прибыль из своей монополии, заявил президент. По его словам, такие государства сейчас пытаются вставлять палки в колеса. Однако так западные страны отменяют собственную деловую репутацию, добавил президент. Россия была и будет вовлечена в мировую экономику, заявил Путин.

София Саттарова