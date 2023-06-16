Путин пообещал увеличить МРОТ на 18,5% с 2024 года

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет повышен на 18,5%, сказал президент России Владимир Путин. Такое заявление он сделал 16 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Путин отметил, что в начале 2023 года МРОТ уже вырос на 6,3%. Новое же увеличение позволит будет выше инфляции и роста зарплат в целом, заверил президент.

Он добавил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти в номинальном выражении вдвое. Это станет стимулом для роста зарплат в целом, уверен Путин.

София Саттарова