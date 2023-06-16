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Новости 16:01

Президент России предложил объявить амнистию по вынужденным валютным нарушениям

фото ЗакС политика Президент России предложил объявить амнистию по вынужденным валютным нарушениям

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023 предложил ввести амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, которые произошли во время моратория на штрафы. Такой шаг позволит полностью закрыть вопрос, чтобы потом "не притягивать бизнес к ответственности задним числом", уверен глава государства.

- Скажу откровенно: подобный подход мы применяем не часто. Но, когда нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе, - сказал Путин.

Он напомнил, что уже в разы уменьшились штрафы по нарушению валютного законодательства. Их полностью убрали, если нарушение произошло из-за недружественных действий, отметил президент. Также Путин предложил на 2024 год продлить мораторий на применение административной ответственности за нарушение ряда норм валютного законодательства. 

София Саттарова


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