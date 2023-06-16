Путин заявил об отсутствии планов России по дедолларизации

Президент Владимир Путин заявил, что у России никогда не было и нет цели дедолларизации собственной экономики. Об этом он сказал 16 июня на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума.

Путин добавил, что Россия не планировала отказываться от долларов в международных расчетах. При этом президент отметил, что влияние той или иной валюты связано с экономикой страны, которая ее выпускает. У США великая экономика, которая создана народом страны, считает Путин.

Однако, по его словам, власти США используют доллар как инструмент борьбы. Поэтому сейчас развиваются расчеты в национальных валютах разных государств, отметил президент. Это начало конца доллара, но Россия здесь ни при чем, заявил Путин.

София Саттарова