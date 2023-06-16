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Новости 17:45

Главный синоптик рассказал, где в Петербурге теплее всего купаться

фото ЗакС политика Главный синоптик рассказал, где в Петербурге теплее всего купаться

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов поделился данными о теплоте городских водоёмов. Заметка приведена в Telegram-канале специалиста.

"В течение недели прогрев воды шёл активно, и сейчас купаться можно уже почти везде", — сообщил Колесов.

Температура воды в Неве достигла 17 градусов, а в акватории Кронштадта — 18 градусов.

Самая теплая вода в посёлке Лисий Нос и Шепелево — 21 градус, однако там мелко, что и объясняется таким прогревом.

Кроме того, в ближайшие дни в город придёт северо-восточный ветер, который может согнать всю теплую воду в Финский залив.


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