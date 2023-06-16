Путин: Использование ядерного оружия теоретически возможно

На пленарной дискуссии в рамках ПМЭФ-2023 президент Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия Россией "теоретически возможно". Причиной для этого может стать угроза российской государственности - сейчас её нет, уточнил Путин.

- Для России это возможно в том случае, если создается угроза нашей территориальной целостности, независимости и суверенитету существования Российского государства. Ядерное оружие создается, чтобы обеспечить нашу безопасность в широком смысле слова, - сказал Путин.

По его словам, у России ядерного оружия больше, чем у НАТО. Последняя склоняет российскую сторону к сокращению этого потенциала - "хрен им", сказал президент России.

Путин добавил, что часть тактического ядерного оружия уже доставлена на территорию Белоруссии. До конца года эта работа будет выполнена целиком, уточнил глава государства.

София Саттарова