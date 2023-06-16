Систему мониторинга дипфейков представили на ПМЭФ

В рамках сессии Петербургского международного экономического форума АНО "Диалог регионы" представило систему мониторинга дипфейков в режиме реального времени, сообщил 16 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Разработка получила название "Зефир".

""Зефир" — это информационная система мониторинга аудиовизуальных материалов на основе транскрибации в режиме реального времени, позволяющая моментально выявлять дипфейки благодаря алгоритмической оценке и анализу с помощью искусственного интеллекта", — говорится в сообщении организации о продукте.

"Диалог регионы" отметило рост количества фейковой информации в медиаполе. Так, с января по мая 2023 года было выявлено 1,6 тысячи уникальных фейков и пять миллионов их копий, уточнили в организации. Рост относительно аналогичного периода прошлого года составил 10 % и 42 % соответственно.

Появление системы стало "решением, необходимость которого очевидна", откликнулся на презентацию "Зефира" глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он заявил, что дипфейки — "это не только чье-то приклеенное лицо в дискредитирующих роликах", но также способы краж аккаунтов, средств с банковских счетов, а также "одно из оружий в информационной войне".

В свою очередь, заместитель Хинштейна по возглавляемому им комитету Антон Горелкин призвал посредством личного Telegram-канала "максимально широко" внедрять системы по поиску фейковой информации. Парламентарий считает, что их следует "интегрировать в отечественные соцсети и видеохостинги" с тем, чтобы система проверяла контент при загрузке и информировала пользователей о наличии дипфейков.

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