Алексашенко* и Шлосберг** внесены в реестр иноагентов

Министерство юстиции вновь расширило список иностранных агентов. Реестр пополнили пять человек и две организации.

В список вошли экономист Сергей Алексашенко*, председатель псковского регионального отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг**, журналистка из Пскова Светлана Прокопьева***, кинематографист Виталий Манский**** и журналистка Юлия Парамонова*****. Также в перечень вошли фонд "Свободная Якутия"****** и информационный портал из Магадана "Весьма"*******.

В вину Алексашенко* Минюст поставил участие в создании и распространении материалов иноагентов и в распространении фейков о российской власти и проводимой ей политике. Шлосберга** ведомство обвинило в том же, попутно припомнив выступления против СВО. В случае с Прокопьевой*** оно указало, что та получала поддержку их иностранных источников, выступала против СВО и участвовала в создании и распространении материалов иноагентов.

О Манском**** ведомство заявило, среди прочего, что тот высказывался против спецоперации, негативно отзывался о россиянах и получал иностранное финансирование. О Парамоновой***** — что та участвовала в создании и распространении материалов иноагентов, а заодно "распространяла информацию, направленную на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также подрыв основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, конституционных приоритетов в области защиты семьи, материнства и детства".

По версии Минюста, фонд "Свободная Якутия"****** поддерживал действия, способные привести к нарушению территориальной целостности России, и распространял недостоверную информацию о деятельности госорганов. Касательно "Весьма"******* ведомство заявило, что портал участвовал в распространении материалов иноагентов и публиковал недостоверную информацию о деятельности госорганов и российской армии.

*Минюст внес Сергея Алексашенко в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Светлану Прокопьеву в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Виталия Манского в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Юлию Парамонову в единый реестр иноагентов

******Минюст внес фонд "Свободная Якутия" в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес "Весьма" в единый реестр иноагентов