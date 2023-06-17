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Новости 10:17

Минздрав представил обновленные данные о массовом отравлении россиян суррогатным сидром

фото ЗакС политика Минздрав представил обновленные данные о массовом отравлении россиян суррогатным сидром

Министр здравоохранения Михаил Мурашко озвучил свежую статистику, касающуюся резонансного отравления россиян суррогатным алкогольным напитком "Мистер Сидр". Всего, по его сведениям, отравились 106 человек, включая пятерых детей, из них 36 - с летальным исходом, включая одного ребенка, передает РИА "Новости".

"На стационарном лечении сегодня находятся 19 человек", - добавил чиновник в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Ранее силовики установили, что производитель не пригодного для употребления внутрь напитка делал его из сырья, похищенного со склада МВД в Самарской области.

Впервые о массовом отравлении стало известно 5 июня. Днем позже в Ульяновске был арестован владелец фирмы "Анди", изготавливавшей ядовитый напиток. Некачественный спирт, ставший основой для "Мистера Сидра", силовики конфисковали более десяти лет назад.


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