Из Петербурга в Сольвычегодск отправится первый железнодорожный круиз

В России запустят железнодорожный круиз под названием "Шедевры Русского Севера. Познай, в чем твоя Соль", о чем пишет ТАСС со ссылкой на Центр развития туризма и культуры Архангельской области.

Поезд отправится из Петербурга 20 июля, проедет через Вологду, Сольвычегодск, Великий Устюг и Ярославль и вновь вернется в Петербург 25 июля.

На посещение каждого из городов туристам дается один полный день. Маршрут разработала компания "Котлас-Тур".

Сольвычегодск с населением в две тысячи человек стал в нынешнем году столицей туристического проекта "Серебряное ожерелье России".