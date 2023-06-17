ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:14

В Екатеринбурге прошла акция против электронного голосования

фото ЗакС политика В Екатеринбурге прошла акция против электронного голосования

Члены екатеринбургских ТИК и УИК и рядовые противники практики дистанционного электронного голосования (ДЭГ) собрались 17 июня в гайд-парке на протестную акцию. Проведению мероприятия, освещенного "Вечерними ведомостями", не препятствовала полиция.

На плакатах у собравшихся были запечатлены следующие надписи: "ERR 404 Честные выборы не найдены! Отмените ДЭГ для исправления ошибки" и "Владимир Ильич был прав".

По словам члена Свердловского облизбиркома от КПРФ Сергея Голубева, региональная комиссия не вправе контролировать проведение ДЭГ. Результаты "спустят" из федерального центра, что он считает неприемлемым.

В сентябре электронное голосование пройдет в 24 регионах, из них 18 регионов столкнутся с процедурой впервые. Как и в предыдущие годы, Петербурга в списке не оказалось.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама