В Екатеринбурге прошла акция против электронного голосования

Члены екатеринбургских ТИК и УИК и рядовые противники практики дистанционного электронного голосования (ДЭГ) собрались 17 июня в гайд-парке на протестную акцию. Проведению мероприятия, освещенного "Вечерними ведомостями", не препятствовала полиция.

На плакатах у собравшихся были запечатлены следующие надписи: "ERR 404 Честные выборы не найдены! Отмените ДЭГ для исправления ошибки" и "Владимир Ильич был прав".

По словам члена Свердловского облизбиркома от КПРФ Сергея Голубева, региональная комиссия не вправе контролировать проведение ДЭГ. Результаты "спустят" из федерального центра, что он считает неприемлемым.

В сентябре электронное голосование пройдет в 24 регионах, из них 18 регионов столкнутся с процедурой впервые. Как и в предыдущие годы, Петербурга в списке не оказалось.