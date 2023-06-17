Смольный заключил на ПМЭФ контракты более чем на 650 млрд рублей

По итогам XXVI Петербургского международного экономического форума город сумел подписать 62 контракта в общей сложности на 661,33 млрд рублей. Из них 40 представляют собой инвестиционные соглашения, передает пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов считает достигнутый показатель большим успехом, подчеркнув, что в заключении договоров не участвовали западные контрагенты.

"Ждем новые проекты в сферах промышленности, энергетики, транспорта, логистики, образования и других", - написал в своем Telegram-канале спикер ЗакСа Александр Бельский.

Накануне пресс-служба Ленобласти отчиталась о том, что форум принес региону 30 соглашений на сумму 892,7 млрд рублей

ПМЭФ-2023 завершается в субботу, 17 июня.