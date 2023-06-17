ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:55

Смольный заключил на ПМЭФ контракты более чем на 650 млрд рублей

фото ЗакС политика Смольный заключил на ПМЭФ контракты более чем на 650 млрд рублей

По итогам XXVI Петербургского международного экономического форума город сумел подписать 62 контракта в общей сложности на 661,33 млрд рублей. Из них 40 представляют собой инвестиционные соглашения, передает пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов считает достигнутый показатель большим успехом, подчеркнув, что в заключении договоров не участвовали западные контрагенты.

"Ждем новые проекты в сферах промышленности, энергетики, транспорта, логистики, образования и других", - написал в своем Telegram-канале спикер ЗакСа Александр Бельский.

Накануне пресс-служба Ленобласти отчиталась о том, что форум принес региону 30 соглашений на сумму 892,7 млрд рублей

ПМЭФ-2023 завершается в субботу, 17 июня.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 




Новости17 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама