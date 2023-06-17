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Новости 13:37

В кабмине обсуждают запрет параллельного импорта техники LG и Samsung

фото ЗакС политика В кабмине обсуждают запрет параллельного импорта техники LG и Samsung

Минпромторг и Минцифры рассматривают вариант с запретом параллельного импорта продукции LG и Samsung, передает РИА Новости. Технику, в том числе смартфоны, производит "недружественная" России Южная Корея.

Возможная мера стала обсуждаться, поскольку отечественный рынок насытился китайскими аналогами. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, они южнокорейским "никак не уступают".

Вместе с тем подобные ограничения чиновники пока не хотят применять к смартфонам производства американской компании Apple.


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