В кабмине обсуждают запрет параллельного импорта техники LG и Samsung

Минпромторг и Минцифры рассматривают вариант с запретом параллельного импорта продукции LG и Samsung, передает РИА Новости. Технику, в том числе смартфоны, производит "недружественная" России Южная Корея.

Возможная мера стала обсуждаться, поскольку отечественный рынок насытился китайскими аналогами. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, они южнокорейским "никак не уступают".

Вместе с тем подобные ограничения чиновники пока не хотят применять к смартфонам производства американской компании Apple.