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Новости 14:59

Роспотребнадзор прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом осенью

фото ЗакС политика Роспотребнадзор прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом осенью

Главный санитарный врач Анна Попова ожидает подъем заболеваемости COVID-19 предстоящей осенью, передает РИА Новости. Более того, скачок будет более значительным, чем имевший место нынешней весной. Весенний рост числа инфицирований чиновница охарактеризовала как "незаметный", отметив, что в основной своей массе соотечественники переносили вирус легко и не обращались к врачам.

"Осенью он придёт к нам снова, в большем количестве, чем сегодня, но также очень надеемся, что вирус не будет значимым для состояния здоровья, будет проходить легко, но это зависит только от него самого, насколько он мутирует", - произнесла глава Роспотребнадзора в кулуарах ПМЭФ.

Коллеги Поповой уже сейчас готовятся к различным сценариям возможной новой волны пандемии. Они по-прежнему предполагают, что коронавирус стал в значительной степени сезонным явлением.


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